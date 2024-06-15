Государственный департамент США ввел санкции против израильской экстремистской группировки «Цав 9», обвинив ее в насильственных действиях по блокированию и повреждению конвоев с гуманитарной помощью палестинским гражданским лицам в секторе Газа. Члены группы в течение месяцев пытались не допустить доставки помощи, блокируя дороги на пути грузовиков из Иордании, в том числе на Западном берегу. В некоторых случаях они останавливали и повреждали машины и рассыпали грузы на дороге.

13 мая активисты «Цав 9» разграбили и подожгли два палестинских грузовика у Хеврона. Госдеп заявил, что не потерпит актов саботажа в отношении гумконвоев, и призвал израильские власти также обеспечить подотчетность виновных. Сама группа отвергла обвинения, заявив о мирных протестах против передачи помощи в руки ХАМАС.

Санкции предполагают запрет на деловые связи «Цав 9» с американскими организациями и замораживание ее активов в США. Неясно, какое практическое влияние это окажет на группу, но многие израильтяне тесно связаны с США, и некоторые имеют двойное гражданство. Госсекретарь Энтони Блинкен ранее подчеркивал важность доставки помощи в Газу, несмотря на военную поддержку Израиля со стороны администрации Джо Байдена.

Организация «Цав 9» была основана в ходе израильской войны в Газе (ее название ссылается на приказ о мобилизации израильских войск) активистами, которые стремились остановить конвои с гуманитарной помощью для Газы, утверждая, что это лишь способствует укреплению ХАМАС.

Ранее генсек ООН Антониу Гутерриш заявил, что как минимум половина миссий по доставке гуманитарной помощи в сектор Газа сталкивается с отказом в доступе, препятствиями или отменой по соображениям безопасности из-за блокирования эксклава со стороны Израиля.

После атаки еврейского государства на КПП «Рафах» поток помощи в Газу сократился на две трети. Ранее палестинские СМИ сообщали, что реальное количество грузовиков с помощью, въезжающих в Газу, почти втрое меньше обещанного Израилем. Большое число машин скапливается на границе из-за запретов израильских военных. Гутерриш призывал Израиль обеспечить беспрепятственный доступ гумгрузов, так как 1,1 млн палестинцев остались без продовольствия.

Обострение ситуации в секторе Газа произошло после операции ХАМАС 7 октября 2023 года и последующего полномасштабного вторжения Израиля в палестинский эксклав. С тех пор почти 37 300 палестинцев были убиты в секторе Газа, большинство из них женщины и дети, а более 85 100 других получили ранения.