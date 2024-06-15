ПОЛИТИКА
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Обстрел Шебекино: пятеро погибших
В результате обрушения подъезда жилого дома в Шебекино, попавшего под обстрел 14 июня, погибли пять человек
Обстрел Шебекино: пятеро погибших
Фото: @vvgladkov / Others
15 июня 2024 г.

14 июня в результате обстрела ВСУ обрушился подъезд пятиэтажного жилого дома в Шебекино. Об этом рассказал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

По его информации, погибли пять человек: четыре тела извлекли из-под завалов, еще одна женщина умерла в больнице. Шесть человек получили ранения, шестерых спасли с верхних этажей здания. Поисково-спасательная операция завершена.

Украина не комментировала обстрел. Также стало известно, что накануне при других обстрелах в Белгородской области погибли еще два мирных жителя: водитель автомобиля в селе Муром и жительница поселка Октябрьский.

Похожий инцидент произошел 12 мая в Белгороде, когда вследствие обстрела обрушился подъезд жилого дома. Тогда в результате инцидента погибли 17 человек, 20 получили ранения.

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