14 июня в результате обстрела ВСУ обрушился подъезд пятиэтажного жилого дома в Шебекино. Об этом рассказал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

По его информации, погибли пять человек: четыре тела извлекли из-под завалов, еще одна женщина умерла в больнице. Шесть человек получили ранения, шестерых спасли с верхних этажей здания. Поисково-спасательная операция завершена.

Украина не комментировала обстрел. Также стало известно, что накануне при других обстрелах в Белгородской области погибли еще два мирных жителя: водитель автомобиля в селе Муром и жительница поселка Октябрьский.

Похожий инцидент произошел 12 мая в Белгороде, когда вследствие обстрела обрушился подъезд жилого дома. Тогда в результате инцидента погибли 17 человек, 20 получили ранения.