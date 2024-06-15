Конференция католических епископов США принесла официальные извинения за роль церкви в жестоком обращении с коренными американцами в церковных школах-интернатах, стремившихся к принудительной ассимиляции детей в американскую культуру.

С 19 века сотни тысяч детей коренных народов были оторваны от своих семей и отправлены в эти школы, где они часто подвергались жестокому обращению, небрежному отношению и тяжелому труду. Из более чем 500 индейских школ-интернатов 87 находились под управлением католической церкви.

«Семейные системы многих коренных народов так полностью и не оправились от этих трагедий, которые часто приводили к разрушению семей, что приводило к зависимостям, домашнему насилию, отказу от детей и халатного отношения», — написали епископы в 56-страничном документе, названном «пастырской рамочной концепцией».

«Церковь признает, что сыграла свою роль в травмах, пережитых детьми коренных народов», — передает содержание документа американская газета The New York Times.

Рут Буффало, президент Национальной коалиции по восстановлению от пребывания в школах-интернатах для коренных народов, заявила, что извинения кажутся «хорошим первым шагом», но ее разочаровало отсутствие упоминания таких последствий, как сексуальное насилие или количество детей, которые так и не вернулись домой.

Исполнительный директор группы по защите прав коренных народов NDN Collective Ник Тилсен, заявил, что извинения епископов кажутся неискренними. «Признание такого масштаба должно сопровождаться действиями, — сказал Тилсен. — Потому что без действий за ним это буквально означает: «Извините, но не извините».

Он отметил, что документ смешивает признание вреда с утверждениями о положительных последствиях, таких как предоставление приюта детям на Аляске, осиротевшим из-за эпидемий. «Если вы просто хотите принести извинения, то просто извинитесь», — сказал Тилсен.

В документе церковнослужителей содержится ряд рекомендаций для церкви, чтобы осознать свое прошлое и примириться с коренными американцами, включая раскрытие и обмен историческими записями и сотрудничество в расследовании случаев жестокого обращения.

Ранее Католическая церковь уже признавала свою роль в жестоком обращении с коренными народами Северной Америки. В 2022 году Папа Франциск принес извинения за роль церкви в жестоком обращении канадского правительства с коренными народами во время визита в Канаду. «Я прошу прощения», — сказал тогда папа Франциск.

«Я прошу прощения, в частности, за то, что многие члены церкви и религиозных общин сотрудничали, в том числе через свое безразличие, в проектах культурного уничтожения и принудительной ассимиляции, продвигаемых правительствами того времени, что достигло своего апогея в виде систем школ-интернатов», — заявил он.