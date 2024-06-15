Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поздравил исламский мир в связи с наступающим Курбан-байрамом и выразил надежду на укрепление братства и единства.

«Сердечно поздравляю вас с наступившим Курбан-байрамом. Молю Всевышнего, чтобы эти благословенные дни принесли благо нашей нации, исламскому миру и всему человечеству. С Божьей помощью, я верю, что вместе, сердцем к сердцу, мы сделаем этот праздник настоящим праздником братства», — заявил в своем обращении глава государства.

Турецкий лидер также направил послание жителям Газы, подчеркнув страдания, которые они испытывают. «От всего сердца поздравляю моих братьев в Газе, которые встречают Курбан-байрам под гнетом зверств и геноцида Израиля. Молюсь, чтобы наши братья, ежедневно страдающие от несправедливости и резни, как можно скорее обрели мир, безопасность и стабильность», — заявил президент.

Президент сообщил, что объем помощи Турции Газе превысил 55 тыс. тонн, а все торговые операции с Израилем были приостановлены. Эрдоган также подчеркнул, что Турция активно работает над признанием Государства Палестина.

«Несмотря на давление сионистских кругов, мы отстаиваем справедливость, права и мир на всех уровнях и бесстрашно провозглашаем правду. Несмотря на варварские деяния Израиля и его сторонников, победа останется за палестинским народом», — сказал он в своем послании.

Комментируя экономическую ситуацию, Эрдоган выразил оптимизм в борьбе с инфляцией. «Мы вступили в процесс избавления от чудовища инфляции, которое посягает на нашу еду, работу и хлеб. С Божьей помощью, начиная со второй половины года, мы получим хорошие результаты в этой борьбе», — сказал он.

В вопросе борьбы с терроризмом президент подчеркнул решимость продолжать операции до полного искоренения сепаратистского терроризма, который «40 лет высасывает кровь и ресурсы нашей нации, словно пиявка».

Президент также пожелал, чтобы молитвы совершающих хадж были приняты, и призвал водителей соблюдать правила дорожного движения во время праздников.