ТУРЦИЯ
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Союзу Турции и Азербайджана 3 года
15 июня исполнилось 3 года со дня подписания Шушинской декларации, закрепившей союзнические отношения двух стран
Союзу Турции и Азербайджана 3 года
Фото: АА / Others
15 июня 2024 г.

15 июня 2021 года в освобожденном Шушинском районе президенты Турции и Азербайджана Реджеп Тайип Эрдоган и Ильхам Алиев подписали историческую Шушинскую декларацию, поднявшую двусторонние отношения на беспрецедентный уровень союзничества.

Документ с говорящим названием «Шушинская декларация об отношениях союзничества между Турецкой Республикой и Азербайджанской Республикой» закрепил готовность сторон оказывать взаимную поддержку и совместно действовать для защиты независимости, суверенитета и территориальной целостности братских стран.

Шушинская декларация стала первым подобным документом с упоминанием термина «союзничество» между Турцией и Азербайджаном. Она предусматривает полную поддержку друг друга по важным вопросам в международных организациях, а также углубление связей в военной, оборонной, энергетической, транспортной, экономической и гуманитарной сферах.

Президент Эрдоган назвал декларацию «дорожной картой» отношений и «гарантией недопущения новой агрессии в регионе». В документе отмечена важность сотрудничества для развития тюркского мира и популяризации культурного наследия.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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