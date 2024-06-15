ПОЛИТИКА
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Делегацию из РФ не пустят в Румынию
Румыния отказала в выдаче виз членам делегации РФ для участия в ежегодной сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ, которая пройдет в Бухаресте
Делегацию из РФ не пустят в Румынию
Румыния отказала в выдаче виз членам делегации РФ для участия в ежегодной сессии ПА ОБСЕ / Photo: Reuters
15 июня 2024 г.

Румыния отказалась выдавать визы российской делегации для участия в сессии Парламентской ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ПА ОБСЕ), которая состоится с 29 июня по 3 июля в Бухаресте. Об этом сообщил член Совета Федерации Григорий Карасин.

Карасин отметил, что МИД Румынии обосновал свое решение агрессией России против Украины.

Россия уже пропустила как минимум четыре заседания и сессии ПА ОБСЕ: в Великобритании в 2022 году, в Канаде и Армении в 2023 году и в Австрии в этом году.

Глава комитета Госдумы РФ по международным делам и лидер партии ЛДПР Леонид Слуцкий в феврале заявлял, что членов российской делегации в рамках работы ассамблеи «никуда не приглашают».

Глава делегации РФ в ПА ОБСЕ Петр Толстой предложил приостановить участие России в ассамблее и прекратить выплату членских взносов. В апреле Совет Госдумы РФ принял решение приостановить выплаты в ПА ОБСЕ.

ПА ОБСЕ, созданная в 1991 году, объединяет парламентариев из 57 стран и занимается вопросами политики и безопасности, экономики и экологии, демократии и гуманитарных проблем.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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