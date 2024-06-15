Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ответил на вопросы журналистов на борту самолета после саммита G7 в Италии. Он отметил, что TCG Anadolu является символом сотрудничества Турции и Испании в оборонной промышленности. В ходе встречи с участием около 400 бизнесменов из Турции и Италии был установлен новый целевой объем торгового оборота в 25 млрд евро, по сравнению с предыдущим в 20 млрд долларов. В ходе визита было подписано 12 соглашений, укрепляющих договорную основу отношений между странами.

Региональные и международные вопросы

Президент Эрдоган обсудил с премьер-министром Испании Педро Санчесом региональные вопросы, уделив особое внимание ситуации в Газе. Он выразил удовлетворение решением Испании признать Палестину и подчеркнул поддержку Палестины со стороны Испании, надеясь на дальнейшее сотрудничество.

Президент Турции также отметил, что результаты выборов в Европарламент подтверждают опасения по поводу роста расизма и фашизма в Европе, что грозит мусульманам и иммигрантам. Турция и Испания, как инициаторы Альянса цивилизаций, обсудили общие опасения по поводу исламофобии и ксенофобии, запланировав совместные мероприятия в честь 20-й годовщины альянса.

Эрдоган также провел переговоры с премьер-министром Италии Джорджей Мелони и принял участие в саммите G20, организованном Италией. На заседаниях выского уровня обсуждались проблемы Африки, Средиземноморья, искусственного интеллекта и энергетики. Президент Турции вновь заявил о необходимости немедленного прекращения огня в Газе и обеспечения бесперебойной гуманитарной помощи.

Необходимость международной солидарности

Глава государства подчеркнул важность того, чтобы больше стран решительно выступили против Израиля. Он отметил, что позиция Испании по признанию Палестины может стать примером для других европейских стран и членов НАТО. Президент выразил надежду, что такие шаги приведут к росту числа стран, поддерживающих мир.

Проблемы в Совете Безопасности ООН

Президент Турции выразил опасения, что США снова заблокируют решения Совета Безопасности ООН по Израилю, подчеркнув важность поддержки Генеральной Ассамблеи ООН, где около 150 стран поддерживают Палестину. Он отметил, что важно использовать эту поддержку для влияния на решения Совета Безопасности.

Эрдоган также добавил: «Больше стран должны смело сказать Израилю «стоп». Приятно видеть, что у нас и Испании общие чувства, сомнения и возражения по поводу игнорирования Израилем международного права. В вопросе признания Палестины в качестве государства Испания доказала, что является маяком для человечества в темные времена. Призыв к пробуждению совести человечества и смелые, решительные действия Испании укрепили эту позицию. Однако для безопасного пути для человечества нужны новые маяки. Наше согласие с Испанией по палестинскому вопросу важно по нескольким причинам. Испания — член Европейского Союза и наш союзник по НАТО.

Поддержка Испанией законного сопротивления Палестины против игнорирования Израилем международного права и последующие изменения позиций некоторых европейских стран крайне важны. Я верю, что позиция Испании в вопросе признания Палестины как государства приведет к изменению позиций других стран, поддерживающих Израиль. <...> Чтобы пройти испытание, стоящее перед человечеством в палестинском вопросе, больше стран, по моему мнению, должны смело сказать Израилю «стоп» и встать на сторону мира. <...> Мы, Испания и другие наши друзья, продолжим стремиться к миру и увеличивать усилия в этом направлении».

Проблемы Европы

Президент Эрдоган также отметил, что многие партии, участвующие в выборах в Европарламент, признают правоту Турции. Он упомянул, что премьер-министр Испании Санчес и канцлер Германии Шольц поддерживают позицию Турции.

Президент подчеркнул необходимость борьбы с растущим расизмом в Европе и призвал к совместным усилиям в борьбе с терроризмом. Президент Турции также заявил, что европейские страны должны предпринять реальные меры для решения этих проблем, иначе последствия могут быть разрушительными для всех. Он призвал Европу бороться с терроризмом во всех его формах и подчеркнул важность совместных усилий в этом направлении.