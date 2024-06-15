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Пакет для поддержки народа Украины
США объявили о выделении Украине 1,5 млрд долларов для поддержки украинского народа
Пакет для поддержки народа Украины
Вице-президент США Камала Харрис / Photo: Reuters
15 июня 2024 г.

Вице-президент США Камала Харрис объявила о выделении Украине 1,5 млрд долларов через Агентство США по международному развитию (USAID) и Государственный департамент для поддержки украинского народа.

Большинство средств – 500 млн долларов вместе с ранее объявленными 324 млн долларов будут направлены на удовлетворение чрезвычайных энергетических потребностей Украины, включая ремонт поврежденной инфраструктуры.

Более 379 млн долларов пойдут на гуманитарную помощь для беженцев, внутренне перемещенных лиц и пострадавших от конфликта общин.

Еще 300 млн долларов будут использованы для поддержки гражданской безопасности Украины, включая обеспечение оборудованием украинских пограничников и правоохранителей.

«Эти средства являются частью более крупного пакета внешней помощи, инициированного президентом Байденом для поддержки народа Украины», – уточнили в Белом доме.

С начала полномасштабного вторжения России в феврале 2022 года США выделили более 3,2 млрд долларов на гуманитарную помощь и почти 1,5 млрд долларов на восстановление энергетического сектора Украины.

Ранее президент США Джо Байден и президент Украины Владимир Зеленский подписали 10-летнее двустороннее соглашение о безопасности, направленное на усиление оборонных возможностей Киева.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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