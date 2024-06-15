В Кыргызстане пресечена деятельность подпольной радикальной группы, занимавшейся активной пропагандой идеологии международной террористической организации ДАЕШ. Об этом сообщает Госкомитет нацбезопасности Кыргызстана (ГКНБ КР).

По данным ГКНБ, в Бишкеке и других областях страны были задержаны 15 человек. В ходе обысков по местам их жительства было изъято большое количество религиозной литературы, по которой назначены соответствующие экспертизы.

Один из лидеров группы был завербован дистанционно через социальные сети членом ДАЕШ из Афганистана и выполнял его указания по привлечению новых сторонников.

В распространенных фото- и видеоматериалах содержатся признаки публичных призывов к осуществлению террористической деятельности, возбуждения национальной, расовой, этнической, религиозной и межрегиональной вражды, а также к свержению конституционного строя с целью установления «халифата».

Кроме того, распространялись обучающие видеоролики по использованию огнестрельного и холодного оружия, а также по изготовлению самодельных взрывных устройств.

Четверо задержанных водворены в СИЗО-1 города Бишкека. В настоящее время продолжается комплекс следственно-оперативных мероприятий по выявлению других членов и пособников данной группы.