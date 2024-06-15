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Взрыв на газохранилище в Саратове
В Саратовской области РФ в результате взрыва произошел пожар на газохранилище, сопровождаемый крупным столбом пламени
Взрыв на газохранилище в Саратове
Взрыв на газохранилище в Саратове / Фото: скриншот видео / Others
15 июня 2024 г.

15 июня в Саратовской области РФ произошел взрыв, сопровождаемый крупным столбом пламени, который видно за километры. Об этом сообщают очевидцы в социальных сетях.

Предварительно установлено, что инцидент произошел между Гагаринским районом Саратова и Татищевским районом области, близ села Сторожевка, на газопроводе в комплексе подземного хранения газа (ПХГ).

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин отметил, что причиной происшествия стала разгерметизация из-за аномальной жары.

«В настоящий момент экстренные службы совместно со специалистами работают на месте. Газопровод перекрыт. Прошу граждан сохранять спокойствие, специалисты работают на месте и в ближайшее время ликвидируют возгорание», - заявил глава региона.

По данным российского телеграм-канала «Мэш», еще 16 мая в районе строящегося Столыпинского индустриального парка был выявлен запах газа. Из-за этого тогда приостановили уборку остатков сооружений и деревьев.

29 марта 2023 года в Свердловской области РФ произошел взрыв на газопроводе, сопровождаемый последующим пожаром.

16 мая в Ханты-Мансийском автономном округе также произошел пожар на газопроводе, вызванный взрывом. В результате этого инцидента погибли два человека, еще трое получили ранения.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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