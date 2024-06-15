В ряде французских городов 15 июня прошли акции протеста против ультраправой партии «Национальное объединение», которой прогнозируют победу на предстоящих досрочных выборах в парламент. Об этом сообщает Reuters.

В Париже марш начался после обеда с площади Республики, на востоке города. Ожидалось, что до 100 тыс. человек пройдут через площадь Бастилии до площади Нации. Лидер левого профсоюза CGT Софи Бине, выступая с площади Республики, заявила: «Мы маршируем, потому что мы очень обеспокоены тем, что Джордан Барделла может стать следующим премьер-министром. Мы хотим предотвратить эту катастрофу».

Протесты также прошли в таких городах, как Марсель, Тулуза, Лион и Лилль, где ожидалось не менее 150 маршей против «Национального объединения». В Туре, на западе Франции, на одном из баннеров протестующих было написано: «За свободы, за права, за социальную и демократическую республику, против ультраправых идей и против расизма».

По оценкам французской полиции, по всей стране в протестах участвовало 350 тыс. человек. Для обеспечения правопорядка на улицы было выведено 21 тыс. правоохранителей.

Президент Франции Эмманюэль Макрон распустил парламент 9 июня после поражения его партии на выборах в Европарламент. Он объявил, что досрочные выборы состоятся 30 июня (первый тур) и 7 июля (второй тур).

Судя по опросам, центристская партия ‎Эмманюэля Макрона получит 18% и займет лишь третье место в парламенте, в то же время правые получат 31% голосов.

Макрон призвал все левые и центристские партии сформировать альянс против крайне правой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен и противостоять «духу пораженчества». Однако ни одна из партий не поддержала призыв президента к объединению — левые силы предпочли идти отдельным блоком. Это показывает, насколько фигура президента токсична сама по себе для политических блоков.