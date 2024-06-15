Глава МИД Турции Хакан Фидан напомнил, что в Европе уже более двух лет продолжается разрушительная война, унесшая жизни и оставившая ранеными более 500 тыс. человек. Он подчеркнул, что конфликт превратился в войну на истощение и продолжает усугубляться.

«Мы видим, что эта трагедия XXI века становится все хуже с каждым днем. По мере продолжения войны растут два риска: война может распространиться за пределы Украины и существует угроза использования оружия массового уничтожения», — заявил Фидан.

Он отметил, что конфликт углубляет разделение и усиливает глобальную поляризацию, и подчеркнул, что противостояние между Украиной и Россией может перерасти в нечто большее, чем война.

Целью встречи, по словам Фидана, является предотвращение этих двух рисков и прекращение войны.

«У нас есть мирный план Украины. Россия также недавно озвучила свои условия. Независимо от содержания и выдвинутых условий, это важные шаги и луч надежды», — сказал он.

Фидан подчеркнул, что обе стороны воспринимают шаги друг друга как часть более масштабных военных усилий.

Министр выразил сожаление, что на конференции нет российской стороны, что могло бы сделать саммит более результативным. Он подчеркнул важность всеобъемлющей стратегии, основанной на дипломатии и переговорах.

Фидан напомнил, что Турция активно участвует в дипломатических усилиях с самого начала войны: «Переговоры в Стамбуле в марте 2022 года и Черноморская зерновая сделка являются важными признаками того, что дипломатия и переговоры могут приносить результаты. Турция всегда готова способствовать этому процессу».

Министр подчеркнул, что успех Черноморской зерновой сделки заключается в ее инклюзивности, обеспечивающей предсказуемость и безопасность морской торговли для обеих сторон. Он отметил, что Турция готова продолжать работу в этом направлении и стремится к созданию аналогичных механизмов.

Фидан заверил, что Турция продолжит прилагать усилия для достижения мира: «Турция твердо поддерживает территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины. Наше видение мира реалистично, всеобъемлюще и ориентировано на практическую реализацию. Мы полны решимости разработать дорожную карту для будущего. Как сказал президент Эрдоган, «Справедливый мир не оставит никого проигравшим».