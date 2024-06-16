Жители Газы отметили Курбан-байрам посреди руин

Мусульмане Газы совершили праздничную молитву среди руин мечетей и жилых домов, разрушенных Израилем. Все КПП, ведущие в Газу, закрыты. Оккупанты запретили ввоз в эксклав жертвенных животных, в связи с чем сотни тысяч палестинских семей лишены возможности отметить праздник Ид аль-Адха (Курбан-байрам), как предписывает ислам. #курбанбайрам #газа #руины #идальадха #геноцид #израиль #палестина #trtнарусском