ПОЛИТИКА
1 МИН ЧТЕНИЯ
Жители Газы отметили Курбан-байрам посреди руин
Мусульмане Газы совершили праздничную молитву среди руин мечетей и жилых домов, разрушенных Израилем. Все КПП, ведущие в Газу, закрыты. Оккупанты запретили ввоз в эксклав жертвенных животных, в связи с чем сотни тысяч палестинских семей лишены возможности отметить праздник Ид аль-Адха (Курбан-байрам), как предписывает ислам. #курбанбайрам #газа #руины #идальадха #геноцид #израиль #палестина #trtнарусском
вапывап / Others
16 июня 2024 г.
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us