ПОЛИТИКА
2 МИН ЧТЕНИЯ
Трамп: «Зеленский – лучший агент по продажам»
На предвыборном мероприятии в Детройте Дональд Трамп раскритиковал помощь Украине и пообещал, что «решит вопрос» с поддержкой Киева
Трамп: «Зеленский – лучший агент по продажам»
Дональд Трамп в Детройте / Фото: AP / Others
16 июня 2024 г.

На предвыборном мероприятии в Детройте, организованном инициативой Turning Point USA, бывший президент США Дональд Трамп подверг критике масштабы помощи Украине. Трамп заявил, что украинский президент Зеленский «каждый раз уезжает из США с 60 млрд долларов».

«Зеленский, возможно, лучший агент по продажам среди всех политиков, которые когда-либо жили», — заявил Трамп на мероприятии.

Трамп пообещал решить вопрос еще до того, как зайдет в Белый дом в качестве президента. «Еще будучи избранным президентом, я решу вопрос с этим», — заверил он.

Надо сказать, что Зеленский был последний раз в США в декабре 2023 года, а финансирование на поддержку Украины в размере 61 млрд долларов было согласовано только раз в более широком проекте по финансированию мер национальной безопасности. Тогда Трамп поддержал версию проекта, принятую Конгрессом, и выразил поддержку спикеру Палаты представителей Майку Джонсону.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский в интервью Fox News выразил уверенность в продолжении стратегического партнерства с США независимо от исхода выборов. Он подчеркнул, что заявления Трампа лишь «ставили под сомнение некоторые аспекты» политики, но не были направлены против Украины в целом.

Согласно информации The Washington Post, ранее Трамп предложил мирный план, предусматривающий принуждение Украины к передаче Крыма и Донбасса России. Впрочем, в штабе политика информацию опровергли.

Ранее своей предвыборной речи Трамп также высказался за предоставление Украине финансовой помощи в виде займов, а не безвозмездных субсидий. Кроме того, бывший президент Штатов заявлял, что в случае избрания президентом будет «поощрять» Россию атаковать любого из союзников США по НАТО, которые, по его мнению, не выполнили свои финансовые обязательства.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us