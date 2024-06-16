На предвыборном мероприятии в Детройте, организованном инициативой Turning Point USA, бывший президент США Дональд Трамп подверг критике масштабы помощи Украине. Трамп заявил, что украинский президент Зеленский «каждый раз уезжает из США с 60 млрд долларов».

«Зеленский, возможно, лучший агент по продажам среди всех политиков, которые когда-либо жили», — заявил Трамп на мероприятии.

Трамп пообещал решить вопрос еще до того, как зайдет в Белый дом в качестве президента. «Еще будучи избранным президентом, я решу вопрос с этим», — заверил он.

Надо сказать, что Зеленский был последний раз в США в декабре 2023 года, а финансирование на поддержку Украины в размере 61 млрд долларов было согласовано только раз в более широком проекте по финансированию мер национальной безопасности. Тогда Трамп поддержал версию проекта, принятую Конгрессом, и выразил поддержку спикеру Палаты представителей Майку Джонсону.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский в интервью Fox News выразил уверенность в продолжении стратегического партнерства с США независимо от исхода выборов. Он подчеркнул, что заявления Трампа лишь «ставили под сомнение некоторые аспекты» политики, но не были направлены против Украины в целом.

Согласно информации The Washington Post, ранее Трамп предложил мирный план, предусматривающий принуждение Украины к передаче Крыма и Донбасса России. Впрочем, в штабе политика информацию опровергли.

Ранее своей предвыборной речи Трамп также высказался за предоставление Украине финансовой помощи в виде займов, а не безвозмездных субсидий. Кроме того, бывший президент Штатов заявлял, что в случае избрания президентом будет «поощрять» Россию атаковать любого из союзников США по НАТО, которые, по его мнению, не выполнили свои финансовые обязательства.