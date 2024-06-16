Тысячи мусульман совершили намаз вокруг Соборной мечети Москвы

Тысячи мусульман заполнили все улицы и площади вокруг Соборной мечети в Москве, чтобы совершить праздничный намаз Ид Аль-Адха (Курбан-байрам). В российской столице проживают несколько миллионов мусульман, а мечетей в городе всего четыре. В связи с этим мусульмане вынуждены совершать пятничные и праздничные молитвы на улице. #курбанбайрам #москва #мусульмане #мечеть #намаз #trtнарусском