ПОЛИТИКА
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Тысячи мусульман совершили намаз вокруг Соборной мечети Москвы
Тысячи мусульман заполнили все улицы и площади вокруг Соборной мечети в Москве, чтобы совершить праздничный намаз Ид Аль-Адха (Курбан-байрам). В российской столице проживают несколько миллионов мусульман, а мечетей в городе всего четыре. В связи с этим мусульмане вынуждены совершать пятничные и праздничные молитвы на улице. #курбанбайрам #москва #мусульмане #мечеть #намаз #trtнарусском
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16 июня 2024 г.
Истории
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