Российский военкор был убит в результате атаки БПЛА на востоке Украины. Об этом сообщило издание NEWS.ru, в котором работал погибший.

«Наш корреспондент Никита Цицаги погиб при атаке дронов ВСУ. Это случилось в районе Никольского монастыря под Угледаром, откуда Никита планировал сделать репортаж», - говорится в сообщении NEWS.ru в Telegram.

В течение последних трех месяцев в этой части оккупированной РФ Донецкой области Украины идут ожесточенные бои.

Цицаги делал репортажи для ряда российских новостных изданий, включая «Ленту.ру», «Холод» и «Новую вкладку».

В четверг в результате нападения на востоке Украины у линии фронта был убит оператор Валерий Кожин и ранен военный корреспондент Алексей Ивлиев, работавшие на проправительственном телеканале НТВ.

Следственный комитет России заявил, что рассматривает смерть оператора Кожина как убийство, а также как дело о «воспрепятствовании законной профессиональной деятельности журналистов».

Президент Владимир Путин заявил ранее в этом месяце, что «как минимум 30» сотрудников российских СМИ погибли с начала полномасштабного вторжения в Украину в феврале 2022 года.