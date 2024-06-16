Восемьдесят стран, включая Турцию, а также четыре европейских надгосударственных института подписали 16 июня итоговое совместное коммюнике мирного саммита в швейцарском Бюргенштоке. Там представители около 100 стран и организаций собрались, чтобы обсудить возможные пути к миру и другие ключевые проблемы, связанные с войной в Украине.

Среди стран — участниц, не вошедших в список подписантов, — Индия, Армения, Саудовская Аравия, Ливия, Индонезия, Бахрейн, Колумбия, ЮАР, Таиланд, Мексика и ОАЭ. При этом в списке присутствуют Венгрия, Словакия, Грузия и Сербия — страны, на протяжении периода войны традиционно воздерживавшиеся от критики РФ в контексте конфликта.

В коммюнике содержится призыв вернуть оккупированную Россией Запорожскую атомную электростанцию под полный контроль Украины, обеспечить бесперебойное производство и поставки продуктов питания в Украину, обеспечить полный доступ к морским портам в Черном и Азовском морях, освободить всех военнопленных, вернуть всех депортированных украинских детей и ряд других пунктов.

Документ также объявил недопустимыми и неприемлемыми любые угрозы или применение ядерного оружия в текущей войне, а также нападения на гражданские порты и другие действия, подрывающие продовольственную безопасность.

«Мы считаем, что достижение мира требует участия и диалога между всеми сторонами. Поэтому мы решили предпринять в будущем конкретные шаги в вышеупомянутых областях при дальнейшем участии представителей всех сторон», — добавляют подписанты документа.

Москва не была приглашена на текущий саммит.

«Устав ООН, включая принципы уважения территориальной целостности и суверенитета всех государств, может и будет служить основой для достижения всеобъемлющего, справедливого и прочного мира в Украине», — отмечается в документе.

Страны, не участвовавшие в саммите, смогут подписать коммюнике позже, заявил 15 июня в эфире национального телевидения глава администрации президента Украины Андрей Ермак.

Ранее в кулуарах саммита Ермак заявил, что Киев надеется сформулировать новый совместный мирный план, основанный на формуле мира из 10 пунктов, предложенной президентом Владимиром Зеленским, но открытый для мнений других стран.

Затем этот план может быть представлен России во время второго саммита, добавил Ермак.