ПОЛИТИКА
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Заключенные захватили в заложники сотрудников ростовского СИЗО
В Ростове-на-Дону утром 16 июня заключенные следственного изолятора № 1 захватили в заложники двух сотрудников СИЗО. По данным российских информагентств, часть захватчиков была осуждена по террористическим статьям. Они потребовали машину, оружие и возможность уехать из изолятора. В результате штурма все шесть заключённых, участвовавших в захвате, были убиты. Сотрудники СИЗО освобождены, они не пострадали. Один из заключенных заявил, что захватчики являются «муджахедамм ДАЕШ». #заложники #сизо #ростов #штурм #заключенные #trtнарусском
ваып / Others
16 июня 2024 г.
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