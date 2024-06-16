Заключенные захватили в заложники сотрудников ростовского СИЗО

В Ростове-на-Дону утром 16 июня заключенные следственного изолятора № 1 захватили в заложники двух сотрудников СИЗО. По данным российских информагентств, часть захватчиков была осуждена по террористическим статьям. Они потребовали машину, оружие и возможность уехать из изолятора. В результате штурма все шесть заключённых, участвовавших в захвате, были убиты. Сотрудники СИЗО освобождены, они не пострадали. Один из заключенных заявил, что захватчики являются «муджахедамм ДАЕШ». #заложники #сизо #ростов #штурм #заключенные #trtнарусском