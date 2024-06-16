Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с президентом Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммедом бин Заидом Аль Нахайяном.

Согласно сообщению Администрации турецкого лидера, президент Эрдоган выразил пожелание, чтобы на оккупированных палестинских территориях, где царят кровь и слезы, наступили дни мира и спокойствия.

Турецкий лидер также поздравил Аль Нахайяна и весь народ ОАЭ с праздником Курбан-байрам — мусульманским праздником жертвоприношения.

Турция является решительным сторонником палестинского дела. Анкара лидирует по предоставленной помощи Газе и является единственной страной, прервавшей торговые отношения с Израилем. Турция последовательно отстаивает палестинский вопрос на всех международных площадках.