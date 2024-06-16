ТУРЦИЯ
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Президент Эрдоган созвонился с лидером Эмиратов
Турецкий лидер выразил надежду на мир для палестинцев в разговоре с главой ОАЭ
Президент Эрдоган созвонился с лидером Эмиратов
Мухаммед бин Заид Аль Нахайян и Реджеп Тайип Эрдоган / Others
16 июня 2024 г.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с президентом Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммедом бин Заидом Аль Нахайяном.

Согласно сообщению Администрации турецкого лидера, президент Эрдоган выразил пожелание, чтобы на оккупированных палестинских территориях, где царят кровь и слезы, наступили дни мира и спокойствия.

Турецкий лидер также поздравил Аль Нахайяна и весь народ ОАЭ с праздником Курбан-байрам — мусульманским праздником жертвоприношения.

Турция является решительным сторонником палестинского дела. Анкара лидирует по предоставленной помощи Газе и является единственной страной, прервавшей торговые отношения с Израилем. Турция последовательно отстаивает палестинский вопрос на всех международных площадках.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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