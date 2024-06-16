Немецкая полиция открыла огонь по мужчине, который угрожал им киркой и «коктейлем Молотова» на параде футбольных болельщиков Евро-2024 в центре Гамбурга. Об этом сообщили в МВД Германии.

Нападавший получил ранение в ногу. Ему была оказана медицинская помощь, и его состояние не представляет угрозы для жизни, сказал представитель полиции.

«Он попытался поджечь бутылку с зажигательной смесью, а затем подошел к нескольким людям, включая полицейских. И полицейским пришлось применить огнестрельное оружие», - сказала представитель полиции Гамбурга Сандра Лефгрюн.

По словам Лефгрюн, пока нет никаких свидетельств причастности человека к футбольному турниру, а мотивы его нападения неясны.

«Мы предполагаем, что это единичный случай, не связанный с футболом. Я не вижу никакой угрозы <…> сегодняшней игре», - добавила она.

Инцидент произошел в районе Санкт-Паули перед матчем сборных Польши и Нидерландов на стадионе «Фолькспаркштадион» в Гамбурге. Мероприятие началось по расписанию.

Матчи Евро-2024 обычно предваряют шествия болельщиков. Парад голландских болельщиков совпал по времени с инцидентом.