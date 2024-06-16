ТУРЦИЯ
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Праздничная дипломатия президента Эрдогана
Турецкий лидер обсудил ситуацию в Газе и поздравил с Курбан-байрамом руководителей арабских стран
Праздничная дипломатия президента Эрдогана
Президент Эрдоган / Others
16 июня 2024 г.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел ряд телефонных переговоров с арабскими лидерами по случаю праздника Курбан-байрам.

В разговоре с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бин Салманом Аль Саудом и президентом Ирака Абдул Латифом Рашидом Эрдоган выразил надежду на установление мира на оккупированных палестинских территориях.

Турецкий лидер поблагодарил Эр-Рияд за решение принять 1000 семей мучеников и раненых из Газы для совершения хаджа. Он также обсудил важность единства исламского мира.

В ходе беседы с главой Ирака президент Эрдоган выразил пожелание, чтобы исламский мир испытывал радость праздников и священных дней, и чтобы эти праздники принесли мир, счастье и благословение исламскому миру, прежде всего на территории Палестины.

Эрдоган поздравил руководителей арабских стран и их народы с праздником Курбан-байрам, пожелав им мира, счастья и благословения.

Анкара последовательно выступает в поддержку палестинцев в конфликте с Израилем и призывает к прекращению оккупации палестинских земель. С этой целью Анкара ведет интенсивную дипломатическую деятельность.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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