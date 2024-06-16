Президент Украины Владимир Зеленский предположил, что Китай мог бы помочь приблизить конец войны, поскольку имеет влияние на Москву. Об этом Зеленский заявил на итоговой пресс-конференции в рамках мирного саммита в Швейцарии.

Украинский президент подчеркнул, что Киев всегда уважал Китай и его территориальную целостность.

«Все, что мы хотели - чтобы Китай уважал территориальную целостность Украины и наш суверенитет», - добавил Зеленский.

«Считаю, что Китай мог бы нам помочь. И поэтому очень хотел бы, чтобы те или иные предложения, которые есть у китайской стороны были в нашем диалоге. Я не могу воспринимать предложения просто через медиа. Это неправильно. Мы говорим об окончании войны. Тысячи жертв, захват территорий, сожженные дома», - подчеркнул президент Украины.

Зеленский отметил, что Украина не считает Пекин врагом.

«Я всегда говорил, что у Украины враг один - Путин. Потому что именно он напал на нас», — пояснил украинский лидер.

Он также сказал, что друзьями Украина считает те страны, которые не отказывают в помощи в трудную минуту.

«И я хотел бы, чтобы Китай был другом для Украины», - заключил Зеленский.

Он напомнил о крепком экономическом партнерстве Пекина и Киева и посетовал, что блокировка российскими войсками судоходства в Черном море нанесла серьезный урон сотрудничеству между двумя странами.

Представители Пекина не приняли участие в двухдневном мирном саммите в Бюргенштоке. Официальные лица Китая заявили, что считают необходимым присутствие на такой встрече обеих сторон конфликта.

Зеленский призвал Китай и Бразилию присоединиться к выработанным на саммите принципам мирного урегулирования. Он также пообещал, что мнения этих стран будут учтены, даже если их позиции расходятся с мнением Украины и ее союзников.

«Если даже иногда они не совпадают с большинством мира. Это нормально слышать, объединять усилия по окончанию войны», - заключил президент Зеленский.