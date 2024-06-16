Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху раскритиковал объявленные военными в воскресенье «тактические паузы» в боях вдоль одной из главных дорог в Газу. Она должна облегчить доставку помощи в палестинский эксклав.

Военные объявили о ежедневных паузах с 08:00 до 19:00 по местному времени на участке от КПП Карем Абу Салем до дороги Салах-эд-Дин и далее на север.

«Когда премьер-министр услышал сообщения об 11-часовой гуманитарной паузе утром, он обратился к своему военному секретарю и дал понять, что это неприемлемо для него», - сказал агентству Reuters израильский чиновник.

Военные уточнили, что в Рафахе, главном центре операции на юге Газы, где в субботу были убиты восемь солдат, операции будут продолжаться в обычном режиме.

Реакция Нетаньяху подчеркнула политическую напряженность в вопросе о доставке помощи в Газу, где международные организации предупреждают о растущем гуманитарном кризисе.

Министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир, возглавляющий одну из крайне правых партий в правящей коалиции Нетаньяху, также осудил идею тактической паузы, заявив, что тот, кто ее придумал, - «дурак», который должен быть уволен.

Несмотря на растущее международное давление с требованием прекращения огня, соглашение о прекращении боевых действий пока не предвидится. Прошло более восьми месяцев с момента начала военных действий Израиля в Газе, в ходе которых погибли более 37 тыс. палестинцев и была разрушена большая часть палестинского эксклава.