В ночь на 17 июня беспилотники атаковали Белгородскую, Липецкую и Воронежскую области, сообщило Минобороны России. В результате в небе над этими регионами были уничтожены шесть дронов.

По данным ведомства, три беспилотника были сбиты в Липецкой области, по одному в Воронежской и Белгородской областях.

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов уточнил, что силы ПВО сбили четыре беспилотника в небе над Липецкой областью, из которых три были подавлены над промышленной территорией города. На месте падения обломков дронов работают экстренные службы, жертв и пострадавших нет, отметил чиновник.

Согласно информации телеграм-канала Astra, атака беспилотников была направлена на завод «Липецкий трактор» и «Новолипецкий металлургический комбинат».

Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил о сбитии двух беспилотников в небе над регионом. Пострадавших и разрушений, по предварительным данным, нет.

Власти Белгородской области не предоставили информацию о последствиях атаки беспилотников на регион.