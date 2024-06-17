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Дроны атакуют заводы РФ
В ночь на понедельник беспилотники атаковали Белгородскую, Липецкую и Воронежскую области РФ
Дроны атакуют заводы РФ
БПЛА атаковали Белгородскую, Липецкую и Воронежскую области РФ / Photo: Reuters
17 июня 2024 г.

В ночь на 17 июня беспилотники атаковали Белгородскую, Липецкую и Воронежскую области, сообщило Минобороны России. В результате в небе над этими регионами были уничтожены шесть дронов.

По данным ведомства, три беспилотника были сбиты в Липецкой области, по одному в Воронежской и Белгородской областях.

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов уточнил, что силы ПВО сбили четыре беспилотника в небе над Липецкой областью, из которых три были подавлены над промышленной территорией города. На месте падения обломков дронов работают экстренные службы, жертв и пострадавших нет, отметил чиновник.

Согласно информации телеграм-канала Astra, атака беспилотников была направлена на завод «Липецкий трактор» и «Новолипецкий металлургический комбинат».

Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил о сбитии двух беспилотников в небе над регионом. Пострадавших и разрушений, по предварительным данным, нет.

Власти Белгородской области не предоставили информацию о последствиях атаки беспилотников на регион.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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