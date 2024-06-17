Передвижение по Азовскому и Черному морям должно быть свободным. Этот тезис содержится в коммюнике по итогам украинского саммита в Швейцарии. В документе подчеркивается, что глобальная продовольственная безопасность зависит от бесперебойного производства и поставок пищевых продуктов.

«В связи с этим решающее значение имеют безопасное коммерческое судоходство, а также доступ к портам в Азовском и Черном морях», - говорится в коммюнике.

В документе также уточняется, что нападения на торговые суда, гражданские порты и портовую инфраструктуру неприемлемы.

78 стран, включая Турцию, а также четыре европейских надгосударственных института подписали 16 июня итоговое совместное коммюнике мирного саммита в швейцарском Бюргенштоке. Там представители около 100 стран и организаций собрались, чтобы обсудить возможные пути к миру и другие ключевые проблемы, связанные с войной в Украине.

Среди стран — участниц, не вошедших в список подписантов, — Индия, Армения, Саудовская Аравия, Ливия, Индонезия, Бахрейн, Колумбия, ЮАР, Таиланд, Мексика и ОАЭ. При этом в списке присутствуют Венгрия, Словакия, Грузия и Сербия — страны, на протяжении периода войны традиционно воздерживавшиеся от критики РФ в контексте конфликта.

Страны, не участвовавшие в саммите, смогут подписать коммюнике позже, заявил 15 июня в эфире национального телевидения глава администрации президента Украины Андрей Ермак.