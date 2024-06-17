Марин Ле Пен, чья партия лидирует в опросах и грозит победить на внеочередных парламентских выборах во Франции, заявила, что не планирует смещать президента Макрона. Обращаясь к умеренным политикам и инвесторам, Ле Пен отметила: «Я уважаю институты и не призываю к институциональному хаосу. Просто будет сосуществование».

Партия Ле Пен «‎Национальное объединение»‎ уже находится на пути к тому, чтобы стать крупнейшей партией в нижней палате парламента — по опросам, у нее более 35% голосов. У ближайших конкурентов, альянса левых сил, лишь 26%. Партия Макрона «‎Возрождение»‎ идет третьей с 19% голосов. Такой расклад вызывает тревогу среди инвесторов, международных партнеров Франции и части французской общественности, пишет агентство Bloomberg.

Десятки тысяч протестующих вышли на улицы по всей Франции 15 июня, выступая против позиции Ле Пен по правам человека, окружающей среде и экономике. Финансовые рынки Франции также упали с тех пор, как Макрон распустил Национальное собрание неделю назад, при этом стоимость французских акций упала примерно на $210 млрд.

Ле Пен отметила, что уверена: ее силы смогут получить парламентское большинство на выборах 7 июля — либо с одними только законодателями «‎‎Национального объединения», либо с союзниками. При этом премьер-министром станет 28-летний правый член партии Джордан Барделла, а Ле Пен неформально станет «‎серым кардиналом»‎, который будет принимать все решения во внутренней политике страны. Макрон останется президентом еще на три года, однако его действия будут серьезно скованы парламентом.

Инвесторы опасаются прихода Ле Пен к власти, поскольку она когда-то открыто поддерживала Владимира Путина и выступала за выход Франции из зоны евро. Кроме того, правые призывают к ужесточению миграционной политики и пересмотру помощи Украине.