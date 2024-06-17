Марин Ле Пен, чья партия лидирует в опросах и грозит победить на внеочередных парламентских выборах во Франции, заявила, что не планирует смещать президента Макрона. Обращаясь к умеренным политикам и инвесторам, Ле Пен отметила: «Я уважаю институты и не призываю к институциональному хаосу. Просто будет сосуществование».
Партия Ле Пен «Национальное объединение» уже находится на пути к тому, чтобы стать крупнейшей партией в нижней палате парламента — по опросам, у нее более 35% голосов. У ближайших конкурентов, альянса левых сил, лишь 26%. Партия Макрона «Возрождение» идет третьей с 19% голосов. Такой расклад вызывает тревогу среди инвесторов, международных партнеров Франции и части французской общественности, пишет агентство Bloomberg.
Десятки тысяч протестующих вышли на улицы по всей Франции 15 июня, выступая против позиции Ле Пен по правам человека, окружающей среде и экономике. Финансовые рынки Франции также упали с тех пор, как Макрон распустил Национальное собрание неделю назад, при этом стоимость французских акций упала примерно на $210 млрд.
Ле Пен отметила, что уверена: ее силы смогут получить парламентское большинство на выборах 7 июля — либо с одними только законодателями «Национального объединения», либо с союзниками. При этом премьер-министром станет 28-летний правый член партии Джордан Барделла, а Ле Пен неформально станет «серым кардиналом», который будет принимать все решения во внутренней политике страны. Макрон останется президентом еще на три года, однако его действия будут серьезно скованы парламентом.
Инвесторы опасаются прихода Ле Пен к власти, поскольку она когда-то открыто поддерживала Владимира Путина и выступала за выход Франции из зоны евро. Кроме того, правые призывают к ужесточению миграционной политики и пересмотру помощи Украине.