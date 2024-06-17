Евросоюз, несмотря на санкционные обещания, в мае впервые за последние два года нарастил импорт газа из России. Согласно данным консалтинговой компании ICIS, в прошлом месяце на российский газ приходилось 15% от общего объема поставок в ЕС (за исключением Мальты и Кипра), Великобританию, Швейцарию, Сербию, Северную Македонию и Боснию и Герцеговину.

В мае импорт газа в Европу из России впервые за почти два года обогнал поставки из США, несмотря на попытки Брюсселя отказаться от российского топлива после начала войны в Украине.

Как пишет Financial Times (FT), изменение ситуации было вызвано разовыми факторами, однако оно подчеркивает сложность дальнейшего снижения зависимости Европы от газа из России. Это, в первую очередь, связано с тем, что некоторые страны Восточной Европы, в частности, Словакия, Венгрия и Сербия, по-прежнему полагаются на импорт от своего соседа.

«Поразительно видеть, что доля рынка российского газа и [сжиженного природного газа] в Европе растет, несмотря на все, через что мы прошли, и все усилия, предпринятые для того, чтобы отделить и снизить риски энергоснабжения», — отметил Том Маржец-Мансер, руководитель отдела газовой аналитики консалтинговой компании ICIS.

После полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года ЕС резко сократил закупки трубопроводного российского газа. На этом фоне Брюссель увеличил импорт СПГ из США и Норвегии.

США обогнали Россию в качестве основного поставщика газа в Европу в сентябре 2022 года, и с 2023 года на них приходится около пятой части поставок в регион.

Однако в мае ЕС нарушил эту статистику: теперь на РФ приходится 15% всех поставок газа в Европу, в то время, как импорт СПГ из США составил 14% от поставок в регион. Это самый низкий уровень с августа 2022 года, пишет FT.

На потоки в мае повлияли такие факторы, как отключение основного экспортного объекта СПГ в США и наращивание закупок российского СПГ Испанией, которая превратилась в главного реэкспортера газа в Западной Европе.