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Иорданцы погибли в Мекке из-за жары
По меньшей мере 14 иорданских паломников погибли, а еще 17 пропали без вести во время хаджа в Мекке из-за экстремальной жары, достигшей 43°C
Иорданцы погибли в Мекке из-за жары
Фото: Reuters / Others
17 июня 2024 г.

Жара во время крупнейшего мусульманского паломничества привела к гибели людей. Согласно официальному информационному агентству Иордании, 14 иорданских паломников погибли во время совершения обрядов хаджа в Мекке из-за воздействия экстремальной солнечной жары. Еще 17 паломников пропали без вести.

В Мекке температура в воскресенье достигла почти 43°C. Ежегодный хадж, один из пяти столпов ислама, привлек в этом году 1,8 млн паломников со всего мира. Многие обряды проходят под открытым небом в Мекке и окрестной пустыне.

Саудовские власти приняли меры для охлаждения воздуха и помощи паломникам, однако ученые предупреждали, что жаркая погода создаст риски для здоровья из-за изменения климата.

Волна жары также привела к гибели туристов в Греции и вынудила Нью-Йорк готовиться к аномальной жаре на этой неделе - температура в мегаполисе может превысить 37°C. Ученые прогнозируют, что 2024 год может стать самым жарким годом в истории.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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