Выступая в воскресенье на закрытии мирного саммита по Украине в Швейцарии, советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что саммит заложил основы справедливого мира.

По словам американского представителя, эти основы включают в себя принципы Устава ООН, международного права, суверенитета и территориальной целостности, а также положение о недопустимости завоевания одной страны другой с применением силы.

Салливан отметил важность обсуждаемых в рабочих группах шагов, касающихся продовольственной и ядерной безопасности, а также возвращения украинских детей.

Он подчеркнул, что предложения Владимира Путина неприемлемы ни для одной страны как основа для мирных переговоров.

«Это противоречит Уставу ООН, это противоречит элементарной морали, это противоречит элементарному здравому смыслу», – сказал Салливан.

По его словам, мировоззрение, представленное на саммите, основано на принципах, которые поддерживают все участники.

«Нынешний саммит, с нашей точки зрения, является важной вехой на пути к справедливому миру, и США будут идти по этому пути вместе с Украиной, пока Украина не победит и мир не восторжествует», – добавил Салливан.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что для начала мирных переговоров украинские войска должны выйти со всей территории четырех украинских областей, а Киев должен отказаться от планов вступить в НАТО.

Путин также требует, чтобы права русскоязычных граждан в Украине были «в полной мере обеспечены», а все западные санкции против России были отменены.