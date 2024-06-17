Ирак и Иордания отозвали свои подписи под итоговой декларацией Глобального саммита мира, который состоялся 15-16 июня в Швейцарии. Об этом свидетельствует обновленный список подписантов, опубликованный на сайте Министерства иностранных дел Швейцарии.

Если вчера список подписавших декларацию включал 80 государств, то сейчас в нем указаны 78 стран, без подписей Ирака и Иордании.

Среди стран — участниц, не вошедших в список подписантов, — Индия, Армения, Саудовская Аравия, Ливия, Индонезия, Бахрейн, Колумбия, ЮАР, Таиланд, Мексика и ОАЭ. При этом в списке присутствуют Венгрия, Словакия, Грузия и Сербия — страны, на протяжении периода войны традиционно воздерживавшиеся от критики РФ в контексте конфликта.

В коммюнике содержится призыв вернуть оккупированную Россией Запорожскую атомную электростанцию под полный контроль Украины, обеспечить бесперебойное производство и поставки продуктов питания в Украину, обеспечить полный доступ к морским портам в Черном и Азовском морях, освободить всех военнопленных, вернуть всех депортированных украинских детей и ряд других пунктов.

Документ также объявил недопустимыми и неприемлемыми любые угрозы или применение ядерного оружия в текущей войне, а также нападения на гражданские порты и другие действия, подрывающие продовольственную безопасность.

Страны, не участвовавшие в саммите, смогут подписать коммюнике позже, заявил 15 июня в эфире национального телевидения глава администрации президента Украины Андрей Ермак.