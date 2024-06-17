Чрезвычайный военный кабинет министров Израиля распущен после отставки министра Бени Ганца 9 июня. Как сообщают израильские СМИ, об этом заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

По информации газеты Israel Hayom, Нетаньяху на заседании узкого кабмина по вопросам безопасности 16 июня заявил, что создание военного кабинета «было частью коалиционного соглашения с Ганцем по его просьбе». Нетаньяху добавил: «После ухода Ганца такого форума больше не будет».

Это заявление было сделано в ответ на просьбу министра национальной безопасности Израиля Итамара Бен-Гвира включить его в военный кабинет после отставки Ганца. Israel Hayom приводит ответ Нетаньяху на запрос Бен-Гвира: «Военного кабинета больше нет.

Ганц 9 июня объявил о выходе своей центристской партии «Государственный лагерь» из правительства единства и предложил Нетаньяху договориться о дате досрочных выборов.

Коалиция Нетаньяху после выхода партии Ганца продолжает контролировать большинство в 64 кресла в 120-местном кнессете (парламенте). Ганц еще 3 апреля призвал правительство договориться о роспуске парламента для проведения выборов осенью. 18 мая он заявил о намерении уйти в отставку, если до 8 июня Нетаньяху не представит план послевоенного урегулирования в секторе Газа.

Ганц занимал пост министра обороны с 2020 по 2022 год, но перешел в оппозицию после последних выборов, на которых победила коалиция во главе с партией Нетаньяху «Ликуд». После начала боевых действий в секторе Газа и введения военного положения в октябре 2023 года Ганц поддержал кабмин Нетаньяху, войдя в состав расширенного правительства и военного кабинета, принимающего ключевые решения по боевым действиям в секторе Газа.