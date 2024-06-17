Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с премьер-министром Малайзии Анваром Ибрагимом по случаю праздника Курбан-байрам.

Как сообщает администрация президента, Эрдоган выразил сожаление, что праздник прошел с горечью из-за израильских зверств в секторе Газа. Он пожелал, чтобы Курбан-байрам принес мир и процветание всему исламскому миру.

Турецкий лидер также поздравил премьер-министра Малайзии и весь малайзийский народ с этим важным для мусульман праздником.

Курбан-байрам - один из главных исламских праздников, отмечаемый ежегодно по случаю окончания хаджа в Мекку.