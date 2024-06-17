ТУРЦИЯ
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Президент Эрдоган поздравил Малайзию с Курбан-байрамом
Президент Турции выразил сожаление по поводу ситуации в Газе и пожелал, чтобы праздник принес мир исламскому миру
Президент Эрдоган поздравил Малайзию с Курбан-байрамом
Анвар Ибрагим и Реджеп Тайип Эрдоган / Others
17 июня 2024 г.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с премьер-министром Малайзии Анваром Ибрагимом по случаю праздника Курбан-байрам.

Как сообщает администрация президента, Эрдоган выразил сожаление, что праздник прошел с горечью из-за израильских зверств в секторе Газа. Он пожелал, чтобы Курбан-байрам принес мир и процветание всему исламскому миру.

Турецкий лидер также поздравил премьер-министра Малайзии и весь малайзийский народ с этим важным для мусульман праздником.

Курбан-байрам - один из главных исламских праздников, отмечаемый ежегодно по случаю окончания хаджа в Мекку.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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