Швейцарский саммит по мирному урегулированию не прошел для Украины даром. Представители канадского правительства на полях конференции 16 июня заявили о выделении Украине дополнительной помощи на $38,1 млн.

Представители около 100 стран и организаций, включая премьер-министра Канады Джастина Трюдо, собрались на курорте Бюргеншток в Швейцарии 15–16 июня, чтобы обсудить «‎формулу мира»‎ президента Владимира Зеленского. Целью саммита было найти путь для урегулирования российско-украинской войны. Россию на мероприятие не пригласили.

Канада — одна из 80 стран, подписавших совместное коммюнике саммита, в котором, среди прочего, содержится призыв остановить ‎‎российскую оккупацию Запорожской атомной электростанции — крупнейшей в Украине. Также страны требуют от Москвы освободить всех военнопленных и вернуть всех депортированных украинских детей.

Коммюнике саммита, по сути, не имеет какой-либо силы — несмотря на все призывы, заставить Россию как-либо исполнять это соглашение страны-подписанты не в силах. Президент РФ Владимир Путин за день до саммита в Швейцарии заявил, что Россия готова заключить мирный договор с Киевом, если Украина отдаст территории всех оккупированных регионов, включая Крым, Запорожскую, Херсонскую, Донецкую и Луганскую области. Участники саммита в Швейцарии отвергли этот призыв, а президент Украины Зеленский назвал это ультиматумом, который никто не воспринимает всерьез.

Премьер Канады Трюдо представил новый пакет помощи Киеву, большая часть которого ($14,5 млн) пойдет на поддержку срочных усилий Украины по ремонту энергетического оборудования и инфраструктуры, поврежденных в результате российских атак.

Около $11 млн пойдут на помощь уязвимым детям и молодежи, улучшение доступа к правосудию для переживших военные преступления, повышение осведомленности общества о процессе поиска пропавших без вести. Правительство Канады также инвестирует $11,2 млн в помощь экономическим реформам Украины и усилиям по разминированию, а также предоставит Киеву экспертизу в области правосудия и энергетики.