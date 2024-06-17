Германия хочет повторить опыт британского премьера Риши Сунака, который депортировал просителей убежища в Руанду. Только вместо африканской страны Берлин хочет направлять беженцев из Афганистана в Узбекистан. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

По его данным, ФРГ ведет переговоры с Узбекистаном о миграционном соглашении, которое может включать депортацию афганских просителей убежища, чтобы Берлину не приходилось заключать какие-либо прямые сделки с «Талибаном‎»‎. Германия по-прежнему считает талибов террористической организацией, потому воздерживается от любых контактов с группировкой.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц в мае начал копировать обещания ультраправых партий и пообещал ужесточить позицию в отношении миграции. Это включает депортацию беженцев, совершивших преступления, назад в Афганистан и Сирию. Этот шаг последовал за недавней серией насильственных нападений и ростом популярности ультраправых сил в Германии.

«Серьезным преступникам и террористическим угрозам здесь не место», — заявил Шольц в мае, добавив, что МВД ведет переговоры со странами, граничащими с Афганистаном. То есть сам Берлин напрямую в Афганистан депортировать никого не может, но вот соседние государства могут. Именно поэтому ФРГ ведет переговоры с Узбекистаном, чтобы направить мигрантов сначала туда, а затем уже власти республики отправят их в Афганистан.

В конце мая министр внутренних дел ФРГ Нэнси Фезер отправила внушительную делегацию в Ташкент для переговоров о миграционном и депортационном соглашении, сообщает издание.

Согласно предлагаемому плану, правительство Узбекистана примет ограниченное число афганских просителей убежища, которым отказали и которых депортировали из Германии, а затем отправит их в соседний Афганистан с помощью частной авиакомпании, предлагающей рейсы в Кабул.

Правительство Узбекистана рассматривает эту идею, но хочет, чтобы любое миграционное соглашение также включало двусторонние правила, которые позволили бы легальную миграцию квалифицированных рабочих из Узбекистана в Германию, добавили источники Bloomberg.

Официального подтверждения этой информации от властей Узбекистана или ФРГ не было. По данным издания, специальный представитель правительства Германии по миграционным соглашениям Йоахим Штамп скоро отправится в Узбекистан для дальнейших переговоров по такому соглашению.