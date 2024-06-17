Девять государств, обладающих ядерным оружием, так называемые члены «‎ядерного клуба»‎, увеличили расходы на модернизацию ядерного арсенала. В общей сложности эти государства потратили более $91,4 млрд на средства стратегического сдерживания в 2023 году. Это на $10,7 млрд больше, чем годом ранее, свидетельствуют данные Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI).

«Мы не видели, чтобы ядерное оружие играло такую заметную роль в международных отношениях со времен холодной войны», — отметил Уилфред Ван, директор программы по изучению оружия массового уничтожения в SIPRI.

Ранее в этом месяце Россия и Беларусь начали второй этап учений по применению тактического ядерного оружия, а президент РФ Владимир Путин практически в каждом своем выступлении так или иначе касается этой темы. В начале июня глава России призвал страны Запада «‎не доводить до использования ядерного оружия»‎.

SIPRI уточняет, что больше всего расходы на ядерные боеголовки нарастили США — на них приходится 80% увеличения арсенала. Из указанных ранее $91,4 млрд как минимум $51,5 млрд — доля США. Это больше, чем у всех других ядерных стран вместе взятых, отмечает институт.

Следующим по величине расходов был Китай с $11,8 млрд, на третьем месте идет Россия, которая потратила на ядерные боеголовки $8,3 млрд.

По оценкам SIPRI, около 2100 развернутых боеголовок находятся в состоянии повышенной боевой готовности на баллистических ракетах, и почти все они принадлежат России или США. Китай, как отмечает институт, также имеет несколько боеголовок в состоянии повышенной боевой готовности.

«К сожалению, мы продолжаем наблюдать ежегодное увеличение количества оперативных ядерных боеголовок», — подчеркнул Дэн Смит, директор SIPRI. Он добавил, что эта тенденция, вероятно, ускорится в ближайшие годы «и вызывает крайнюю обеспокоенность».

По данным Стокгольмского института, Россия и США вместе имеют почти 90% всего ядерного оружия в мире. Размеры их военных запасов, по-видимому, оставались относительно стабильными в 2023 году, хотя, по оценкам исследователей, Москва в начале 2024 года развернула примерно на 36 боеголовок больше, чем в январе 2023 года.