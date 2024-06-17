Китай инициировал антидемпинговое расследование в отношении импорта свинины из Европейского Союза, что стало очередным шагом в нарастании торговой напряженности между Пекином и Брюсселем. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Европейский Союз является крупнейшим зарубежным рынком для китайской свинины, хотя объемы экспорта снизились в последние годы из-за избытка предложения на внутреннем рынке и низких цен. В прошлом году объем торговли свининой между Китаем и ЕС составил 1,83 млрд долларов. Однако эта сумма является незначительной по сравнению с общим объемом торговли Китая с ЕС, который в прошлом году составил 282 млрд долларов.

Министерство торговли Китая сообщило, что расследование началось в понедельник и будет рассматриваться как ответ на аналогичное расследование ЕС, касающееся китайских субсидий в различных отраслях промышленности.

В январе Китай также начал антидемпинговое расследование в отношении европейского бренди.

С июля ЕС планирует ввести тарифы на импорт электромобилей из Китая. Расследование, начатое в прошлом году, предварительно заключило, что китайские аккумуляторные электромобили (BEV) получают «несправедливые субсидии», что приводит к конкурентному разрыву.

Валдис Домбровскис, исполнительный вице-президент по экономике и комиссар по торговле заявил, что данная мера направлена не на закрытие рынка ЕС для китайских электромобилей, а на обеспечение честной конкуренции.