Российские ведомства проанализируют обращение грузинской партии «Солидарность во имя мира» к президенту Владимиру Путину с просьбой отменить визовый режим между странами, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По словам Пескова, Кремль еще не получил данный документ. «Нет, честно говоря, я не видел, но если оно было, то мы его, значит, увидим. И конечно, наши соответствующие ведомства проанализируют это обращение», — цитирует Пескова «РИА Новости».

15 июня 2024 года на съезде грузинской партии «Солидарность во имя мира» прозвучало обращение к Путину с просьбой полностью отменить визовый режим для граждан Грузии.

Международный секретарь партии Мамука Пипия попросил российского президента «амнистировать граждан Грузии, которые до смягчения визового режима вынужденно нарушили правила пребывания» в России или были депортированы. Он также предложил облегчить правила трудоустройства для граждан Грузии в России и установить квоты на работу.

В мае участники Форума Грузинской общины России обратились к правительствам России и Грузии с предложением начать прямой диалог для решения проблемных вопросов, существующих между странами. Они также призвали правительство России полностью снять визовый режим для граждан Грузии.

11 июня грузинский телеканал «Мтавари» сообщил, что Грузия и Россия, возможно, работают над восстановлением дипломатических отношений. Министерство иностранных дел России, комментируя эту информацию, заявило, что это – «утки», распространяемые оппозиционными ресурсами Грузии.