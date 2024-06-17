Палестинская национальная администрация, управляющая Западным берегом реки Иордан, может прекратить существование в ближайшие месяцы. Об этом в понедельник заявил министр иностранных дел Норвегии Эспен Барт Эйде в интервью агентству Reuters.

Министр подчеркнул, что причиной возможного развала администрации являются нехватка финансирования, продолжающееся насилие и запрет на работу в Израиле для полумиллиона палестинцев.

«Ситуация крайне тяжелая. Палестинская администрация, с которой мы тесно сотрудничаем, предупреждает нас, что они могут развалиться этим летом», – отметил Барт Эйде.

«Если это произойдет, то может возникнуть еще одна Газа, что будет ужасно для всех, в том числе и для народа Израиля», – добавил он.

Норвегия возглавляет международную группу доноров для палестинцев и оказывает поддержку Палестинской администрации.

С 7 октября 2023 года, когда начались массированные атаки на сектор Газа, Израиль усилил давление на палестинцев в оккупированных Западном берегу Иордана и Восточном Иерусалиме. Рейды, нападения и задержания палестинцев участились.

В результате нападений израильских военных и незаконных еврейских поселенцев с 7 октября на оккупированных территориях погибло 547 палестинцев, еще 9 185 человек были задержаны.