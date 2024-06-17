Спецкомитет кредиторов, представляющий владельцев почти 20% еврооблигаций Украины, отклонил предложение украинского правительства о реструктуризации долга. Об этом сообщает украинский Минфин.

Согласно Financial Times, обсуждалось списание более $20 млрд долга для финансирования военных расходов Украины, что привело бы к снижению стоимости облигаций в иностранной валюте на 60%. Кредиторы, однако, предложили сократить цену только на 22%, что не позволяет достичь ключевых целей по долгу, о чем заявил украинский Минфин, ссылаясь на позицию МВФ.

Если соглашение не будет достигнуто, Украина может объявить дефолт в августе, когда истечет срок действия долговых каникул. В 2022 году держатели облигаций согласились на двухлетние долговые каникулы для Украины, полагая, что к этому времени война завершится.

Кредиторы остаются оптимистичными в отношении стабилизации финансового положения Украины благодаря помощи от США и других западных стран. Они хотят получать до $500 млн годовых в виде процентных платежей, сообщает Wall Street Journal.

Комитет держателей облигаций заявил о готовности продолжать переговоры по реструктуризации долга, однако отметив, что предлагаемое Украиной сокращение «значительно превысило ожидания рынка» и «может нанести существенный ущерб будущей базе инвесторов Украины».

Министр финансов Украины Сергей Марченко подчеркнул, что «сильная армия должна опираться на сильную экономику», и призвал держателей облигаций к продуктивным и добросовестным переговорам с более значительным облегчением долга, которое позволит достичь целей МВФ.

США и союзники обеспокоены тем, что средства, выделенные на помощь Украине, могут оказаться у держателей облигаций, если Киеву придется снова платить по госдолгу в каком-либо формате. Американская сторона вместе с партнерами предоставили Украине долговые каникулы до 2027 года примерно на $4 млрд и опасаются, что держатели облигаций начнут взыскивать проценты до этого срока.