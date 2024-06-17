В результате взрыва на чешском военном полигоне в районе города Либава на востоке страны пострадали девять военнослужащих. Об этом сообщает агентство AFP со ссылкой на Адама Фритчера, представителя больницы города Оломоуц, куда были доставлены раненые.

По словам Фритчера, двое чешских солдат с ранениями средней тяжести были доставлены на вертолете в университетскую больницу в Оломоуце.

«Шестеро других пострадавших были перевезены в военный госпиталь в Оломоуце машинами скорой помощи, а одному оказали помощь на месте», – сообщил он.

В Либаве с конца 2022 года чешская армия обучает украинских солдат. Однако пресс-секретарь военной полиции Чехии Екатерина Млынкова уточнила, что пострадавшие «не были иностранцами».

Ранее в понедельник чешская полиция сообщила о несчастном случае, связанном со взрывом боеприпаса на одном из военных полигонов.