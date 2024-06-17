Правительство Армении может организовать проведение референдума в стране, если в процессе делимитации границ с Азербайджаном встанет вопрос обмена территориями, заявил премьер-министр Никол Пашинян.

«Может быть ситуация, когда можно отдать 100 кв. м здесь и получить 100 кв. м там. В таком случае мы не будем ничего решать. Необходимо провести референдум, решать будете вы», - передает слова Пашиняна Sputnik Армения.

Лидер Армении подчеркнул, что в рамках делимитации государство не формирует новых границ с Азербайджаном, а всего лишь восстанавливает границы советских времен.

С апреля в стране не прекращаются протесты под руководством архиепископа Баграта Галстаняна с требованием отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

В начале мая премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что делимитация границ с Азербайджаном должна положить конец вражде Армении с соседними странами и стать гарантией безопасности для страны.