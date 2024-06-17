Владимир Путин провел серию назначений среди заместителей министра обороны. В частности, он назначил на пост замглавы ведомства главу государственного фонда «Защитники Отечества» Анну Цивилеву — свою двоюродную племянницу.

Кроме того, посты замминистров обороны получили Павел Фрадков — сын бывшего российского премьера и главы СВР Михаила Фрадкова — и Леонид Горнин. Последний был назначен первым заместителем министра. Об этом говорится в указе президента РФ.

Анна Цивилева, супруг которой — Сергей Цивилев — является министром энергетики, будет курировать жилищное и социальное обеспечения ВС РФ. В Минобороны заявили, что ее задачи — выход социальной политики в отношении военнослужащих «на новый качественный уровень».

Павел Фрадков с 2021 года работал на госслужбе в качестве первого заместителя управляющего делами президента. Его сфера ответственности в Минобороны — управление имуществом ведомства.

Назначенный первым замглавы Минобороны Леонид Горнин прежде работал в Министерстве финансов заместителем и первым заместителем главы ведомства.

Согласно указу, в Министерстве обороны можно иметь 12 заместителей министра, из которых двое могут быть в статусе первых.