Палестинский народ уже 76 лет подвергается оккупации, притеснениям и систематическим убийствам, и этот Курбан-байрам они снова встречают его с горечью. Об этом в ходе выступления заявил президент Турции и лидер Партии справедливости и развития (AK Parti) Реджеп Тайип Эрдоган по случаю Курбан-байрама.

«Боль наших братьев, замученных геноцидными действиями Израиля, разрывает наши сердца. Мир обязан принять меры против кровожадности Израиля и немедленно остановить массовые убийства», — заявил глава государства.

Турецкий лидер также отметил, что на саммите G7 в Италии Турция открыто заявила о своих усилиях по привлечению к ответу виновных в геноциде. «Мы полностью остановили торговые операции с Израилем, чтобы вынудить его правительство согласиться на прекращение огня. Мы продолжаем оказывать гуманитарную помощь и работаем над увеличением числа стран, признающих Государство Палестина», — отметил Эрдоган.

Президент добавил, что Турция не остается безучастной к другим трагедиям на исламских территориях, включая братоубийственную войну в Судане. «Мы спешим на помощь угнетенным. С божьей помощью мы и впредь будем стойко выступать в защиту обездоленных», — подчеркнул он.

Эрдоган завершил свою речь пожеланием мира и единства для Турции и исламского мира. «Праздник - это сплоченность, это объятия. Мы искренне желаем установления дружбы между нашими людьми. Партия справедливости и развития действовала с этим пониманием в борьбе за благополучие народа», — подытожил глава государства.