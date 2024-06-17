Президент России Владимир Путин посетит Северную Корею во вторник впервые за 24 года. Об этом сообщили представители обеих стран. Последний раз Путин посещал Пхеньян в июле 2000 года.

Россия и Северная Корея намерены подписать соглашение о «всеобъемлющем стратегическом партнерстве», которое будет включать вопросы безопасности, сообщил советник российского президента Юрий Ушаков.

Он отметил, что новые договоренности очертят «перспективы дальнейшего сотрудничества» с учетом новых реалий, возникших «между нашими странами за последние годы».

Путина в поездке, как ожидается, будут сопровождать министр обороны России Андрей Белоусов, министр иностранных дел Сергей Лавров и уполномоченный Путина по вопросам энергетики вице-премьер Александр Новак.

В Вашингтоне считают, что Северная Корея поставляет России оружие для ведения войны в Украине, однако Пхеньян и Москва неоднократно отрицали это.

Наблюдатели ООН пришли к выводу, что по крайней мере одна баллистическая ракета, выпущенная из России по Украине , была изготовлена в Северной Корее. Украинские чиновники утверждают, что насчитали около 50 ракет корейского происхождения.

Совет Безопасности ООН ввел санкции против Северной Кореи после того, как Пхеньян провел первое ядерное испытание в 2006 году. По мнению экспертов, с тех пор Пхеньян продолжает разработку ядерного оружия и производство расщепляющихся ядерных материалов.

В марте этого года Россия наложила вето на ежегодное продление полномочий группы экспертов, следящих за соблюдением санкций ООН в отношении Пхеньяна.

Глава КНДР Ким Чен Ын приезжал в Россию дважды — в 2019 году, а затем — осенью 2023 года.