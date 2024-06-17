В понедельник в Иерусалиме собрались антиправительственные демонстранты, призывающие к новым выборам. Они хотят отставки премьер-министра Биньямина Нетаньяху.

Правительство военного единства распалось неделю назад, когда центристы Бенни Ганц и Гади Айзенкот, ушли, оставив Нетаньяху в зависимости от ультраортодоксальных и ультраправых партнеров. Их жесткая программа вызвала серьезный раскол в израильском обществе еще до начала войны в Газе.

Регулярные еженедельные демонстрации пока не принесли изменений, и Нетаньяху по-прежнему контролирует стабильное большинство в парламенте.

После ухода Ганца и Айзенкота оппозиционные группы объявили неделю уличных протестов, включающих перекрытие магистралей и массовые демонстрации.

К вечеру понедельника многотысячная толпа собралась у здания израильского парламента и планировала пройти маршем к дому Нетаньяху.

Многие несли таблички с критикой действий Нетаньяху в важнейших вопросах, таких как продвижение спорного законопроекта о призыве в армию, который освобождает ультраортодоксальных евреев от обязательной службы, а также его отношение к войне в Газе.

«Процесс исцеления Израиля начинается здесь. После того как на прошлой неделе Бенни Ганц и Айзенкот покинули коалицию, мы продолжаем этот процесс и надеемся, что это правительство скоро уйдет в отставку», — сказал агентству Reuters участник протестной акции.