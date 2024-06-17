Киевский международный институт социологии обнародовал данные очередного опроса о поддержке действующего украинского президента Владимира Зеленского.

Согласно результатам исследования, проведенного в прошлом месяце, около 70% опрошенных считают, что Зеленский должен продолжать возглавлять страну до конца войны.

Президент РФ Владимир Путин не раз ставил под сомнение легитимность Зеленского по истечении 4 лет с тех пор как он занял высший государственный пост в Украине.

При этом украинские законы не разрешают проводить президентские выборы в условиях войны и предполагают, что действующий президент должен исполнять свои обязанности до инаугурации следующего главы государства.

При этом, по данным того же социологического агентства, деятельность Зеленского одобряют 56% граждан. Предыдущий же опрос, датированный осенью прошлого года, показал поддержку украинского президента на уровне 77%.

Исследование также показывает, что 58% украинских граждан отвергают компромиссы в переговорах. При этом в мае 2022 года — 3 месяца спустя после начала российского вторжения в Украину — так считали порядка 80% опрошенных.