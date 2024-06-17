Одиннадцать человек погибли и более 60 пропали без вести, в том числе 26 детей, после двух кораблекрушений мигрантов у южных берегов Италии. Об этом сообщили в понедельник правозащитники, представители береговой охраны и агентств ООН.

Немецкая группа помощи RESQSHIP, управляющая спасательным судном «Надир», сообщила, что подобрала 51 человека с тонущей деревянной лодки, включая двух человек без сознания, и обнаружила 10 тел, застрявших на нижней палубе судна.

Выжившие были переданы итальянской береговой охране и доставлены на берег в понедельник утром, в то время как «Надир» направлялся к итальянскому острову Лампедуза, буксируя деревянную лодку с погибшими.

Агентство ООН по делам беженцев, Международная организация по миграции и детское агентство ООН ЮНИСЕФ в совместном заявлении сообщили, что судно отправилось из Ливии и перевозило мигрантов из Сирии, Египта, Пакистана и Бангладеш.

Второе кораблекрушение произошло примерно в 200 км к востоку от итальянского региона Калабрия. Их лодка загорелась и перевернулась, сообщили агентства. По их данным, 64 человека пропали без вести в море, а 11 были спасены и доставлены на берег итальянской береговой охраной вместе с телом одной женщины. Шакилла Мохаммади, сотрудница организации «Врачи без границ», сообщила, что 66 человек числятся пропавшими без вести, включая по меньшей мере 26 детей, некоторым из которых всего несколько месяцев от роду.

«Предположительно, погибли целые семьи из Афганистана. <…> У них не было спасательных жилетов, а суда не останавливались, чтобы помочь им», - говорится в ее заявлении.

Агентства ООН сообщили, что мигранты со второго затонувшего судна прибыли из Ирана, Сирии и Ирака.

По данным ООН, с 2014 года в водах Средиземного моря погибли или пропали без вести более 23 500 мигрантов.

Агентства ООН призвали правительства стран ЕС активизировать поисково-спасательные работы в Средиземном море и расширить легальные и безопасные каналы миграции, чтобы мигранты «не были вынуждены рисковать своей жизнью в море».