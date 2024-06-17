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США опасаются войны в Ливане
В Израиль прибыл спецпосланник США для разрядки напряженности между Тель-Авивом и «Хезболлой» на фоне опасений по поводу потенциального конфликта
США опасаются войны в Ливане
Амос Хохштейн / Фото: Reuters / Others
17 июня 2024 г.

Спецпосланник США Амос Хохштейн прибыл в понедельник в Израиль в рамках усилий администрации президента Джо Байдена предотвратить перерастание напряженности между «Хезболлой» и Израилем в более масштабную войну.

Хохштейн встретился с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, а также с советником по национальной безопасности Цахи Ханегби, министром по стратегическим вопросам Роном Дермером и начальником штаба Цахи Браверманом.

По сообщению агентства Axios, после Израиля он может отправиться в Бейрут.

С 7 октября «Хезболла» и Израиль практически ежедневно обмениваются огнем. В результате боевых действий более 86 тыс. ливанцев и от 60 до 96 тыс. израильтян были вынуждены покинуть свои дома. Но боевые действия значительно обострились после того, как на прошлой неделе Израиль убил одного из видных полевых командиров «Хезболлы» Талеба Сами Абдаллы. «Хезболла» выпустила в ответ более 200 ракет по Израилю и пообещала усилить атаки.

Госсекретарь США Энтони Блинкен во время поездки в регион в июне заявил, что лучший способ помочь разрешить конфликт между «Хезболлой» и Израилем — «урегулировать конфликт в Газе и добиться прекращения огня».

Хохштейн - главный эмиссар администрации Байдена в Израиле и Ливане. Он был посредником при заключении исторической сделки по демаркации морской границы между двумя странами в 2022 году, которая была одобрена «Хезболлой».

Его ключевыми посредниками в отношениях с группировкой являются заместитель спикера парламента Ливана Элиас Бу Сааб и политики, принадлежащие к ливанской шиитской политической партии «Амаль», такие как Набих Берри. США причисляют «Хезболлу» к террористическим организациям.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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