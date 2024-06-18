Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings в обновленном обзоре Global Economic Outlook (GEO) повысило оценку роста турецкой экономики в 2024 году с 2,8% до 3,5%. Причинами стали восстановление экспорта, резкое сокращение импорта и сохраняющийся сильный внутренний спрос.

В докладе отмечается, что «более жесткая денежно-кредитная политика, замедлившийся рост кредитования и ожидаемое ужесточение бюджетной политики помогут снизить инфляцию в этом году». Ожидается, что инфляция к концу года составит 43%, 23% в 2025 году и 18% в 2026 году.

Fitch прогнозирует замедление глобального цикла смягчения денежно-кредитной политики. Глобальные процентные ставки будут снижаться более плавными темпами в течение следующих 12-18 месяцев.

Ожидается, что ЕЦБ снизит ставки еще дважды в 2024 году, а ФРС США начнет снижение в сентябре и продолжит в декабре. Центральные банки проявляют осторожность в слишком быстром смягчении денежно-кредитной политики, особенно учитывая высокую инфляцию в сфере услуг.

Агентство также улучшило прогноз роста мировой экономики на 2024 год с 2,4% до 2,6% на фоне восстановления в Европе, роста экспорта Китая и спроса на других развивающихся рынках.