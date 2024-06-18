Малайзия готовится присоединиться к группе стран БРИКС с развивающейся экономикой, заявил премьер-министр Анвар Ибрагим в интервью китайскому СМИ Guancha.

В группу БРИКС изначально входили Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южная Африка, которые и дали ей аббревиатуру.

В прошлом году группа начала расширять свой состав, стремясь бросить вызов западным экономикам. К ней присоединились Саудовская Аравия, Иран, Эфиопия, Египет, Аргентина и Объединенные Арабские Эмираты, и более 40 стран выразили заинтересованность.

«Мы приняли решение, скоро мы проведем формальные процедуры. Мы просто ждем окончательных результатов от правительства Южной Африки», - сказал Анвар Ибрагим в интервью, опубликованном в воскресенье.

Во вторник представитель офиса Анвара подтвердил агентству Reuters его комментарии.

Заявления Анвара прозвучали в преддверии трехдневного визита китайского премьера Ли Цяня, который состоится на этой неделе в рамках празднования 50-летия установления дипломатических отношений между Малайзией и Китаем.

Ожидается, что во время визита Ли Малайзия и Китай подпишут несколько сделок, в том числе продлят пятилетнее соглашение о торгово-экономическом сотрудничестве.